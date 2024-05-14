Стало известно, какое оружие США могут передать ВСУ Военэксперт Леонков: США могут передать ВСУ ракеты ATACMS и дальние боеприпасы

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут передать Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS, кассетные и дальние боеприпасы, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он допустил, что прежде всего Вашингтон захочет поставить в Киев то оружие, которое позволит украинской армии сдерживать наступление ВС России.

Я думаю, прежде всего речь идет об оружии, которое позволило бы украинским войскам сдерживать наступление наших войск. Это кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, а также дальние боеприпасы, которые, по мнению американцев, должны действовать по военным объектам, — пояснил эксперт.

По его словам, дальние боеприпасы, которые передают ВСУ, на самом деле зачастую применяются для ударов по гражданским объектам. Леонков добавил, что также США постараются поставить на Украину комплексы ПЗРК, так как российская авиация имеет значительное превосходство над украинской в зоне специальной военной операции.

Но вопрос, дойдет ли эта помощь до Украины и не появятся ли там незадекларированные, неафишированные боеприпасы. Нужно допускать, что американцы пойдут на все, — заключил эксперт.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что в ближайшие дни Вашингтон объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что власти США активно пытаются ускорить темпы поставок. При этом, по его словам, каждую неделю ожидать передачи новых траншей не стоит.