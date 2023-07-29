Стало известно, какое наказание грозит арестованной в США россиянке Адвокат: россиянке Семеновой в США грозит до десяти лет тюрьмы из-за наркотиков

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Арестованной в США гражданке России Наталье Семеновой грозит до 10 лет тюрьмы по двум пунктам заключения, сообщил РИА Новости адвокат задержанной Алексей Тарасов. Он отметил, что женщина была заключена под стражу в феврале текущего года, когда правоохранители провели обыск «около дома», принадлежащего ей и ее супругу, гражданину США Расселу Росу.

Предположительно, на этой земле могла проводиться операция, связанная с марихуаной, — сказал адвокат.

Он указал, что Семенова не признала себя виновной ни по одному из пунктов обвинений, каждый из которых предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время россиянка находится в тюрьме в городе Лонгвью в Техасе. Начало судебного процесса по ее делу запланировано на ноябрь 2023 года. Адвокат выразил опасения относительно состояния здоровья Семеновой. По его словам, у женщины есть проблемы с зубами и хронические заболевания. По информации местных СМИ, по делу арестованы не только Семенова и ее супруг, но и еще шесть человек — трое россиян и трое граждан Боливии. Источники пишут, что в ходе обысков полиция изъяла более 70 килограммов марихуаны.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае местный житель вырастил на даче у отца 2886 кустов конопли. Полиция обнаружила плантацию и изъяла растения. Мужчину задержали, ему грозит до восьми лет колонии.

В Ленобласти, в деревне Черное ранее сотрудники МВД обнаружили плантацию из 233 кустов конопли. Их выращиванием занимались двое местных жителей.