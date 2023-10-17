Стало известно, какие страны не поддержали резолюцию России по Газе США, Лондон, Париж и Токио не поддержали проект резолюции РФ по Израилю и Газе

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против предложенного Россией проекта гуманитарной резолюции, передает РИА Новости. Документ призывал к немедленному прекращению огня в палестино-израильском конфликте.

За проект резолюции выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Следовательно, резолюция не получила необходимых девяти голосов «за».

В предложенной резолюции от имени Совета Безопасности ООН требовалось немедленное, устойчивое и полностью соблюдаемое гуманитарное прекращение огня на Ближнем Востоке. Текст резолюции строго осуждал насилие и боевые действия, которые затрагивают мирных граждан, а также акты терроризма. Он также призывал к безопасному освобождению всех заложников и подчеркивал необходимость обеспечения и распространения гуманитарной помощи, а также создание условий для эвакуации гражданских лиц.

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила отрицательное решение США относительно данной резолюции тем, что в тексте проекта, предложенного Россией, отсутствовало осуждение действий ХАМАС.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в очередной раз оказался заложником желаний стран Запада. По его словам, это единственная причина, по которой СБ не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.