Стало известно, как выборы в США повлияют на мировую экономику Экономист Бадалов: выборы в США не особо повлияют на мировую экономику

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президентские выборы в США не особо повлияют на мировую экономику, рассказал в беседе с РИАМО экономист Лазарь Бадалов. По его словам, проблемы американской экономики не исчезнут из-за возможной смены главы государства.

Влияние внутриполитических событий на экономику США, если и существует, то крайне ограниченное. Независимо от того, кто придет к власти в результате президентских выборов, проблемы в американской экономике никуда не денутся, — объяснил эксперт.

Экономист отметил, что государственный долг Штатов будет только увеличиваться, а проблемы на финансовом рынке останутся. Кроме того, курс доллара никак не поменяется, и санкции тоже никто не отменит.

Проблемы в экономике США не влияют на курс доллара, так как он уже давно «живет своей жизнью», заключил Бадалов.

Ранее администрация президента США Джо Байдена в преддверии выборов главы государства ввела против России, Ирана и Венесуэлы более мягкие санкции, опасаясь роста цен на нефть. Отмечается, что Вашингтон боится навредить функционированию западных экономик.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах осенью не отправит американских военных на Украину. Он также отметил, что вступление восточноевропейской республики в НАТО стало бы «настоящей проблемой для России».