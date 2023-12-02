Стало известно, как Вашингтон помог Израилю в борьбе с ХАМАС WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч снарядов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США поставили Израилю примерно 15 тысяч бомб, 57 тысяч артиллерийских снарядов и 100 противобункерных бомб BLU-109, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Собеседники издания уточнили, что поставки вооружений начались вскоре после 7 октября.

США предоставили Израилю противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы, — уточнили источники.

Ранее сообщалось, что официальные лица США и Израиля всерьез обсуждают идею высылки из сектора Газа тысяч членов палестинского движения ХАМАС. Инициатива рассматривается в рамках переговоров о том, кто будет управлять анклавом после конфликта. По мнению сторон, это гарантирует, что нападение, подобное тому, что произошло 7 октября, больше не произойдет.

Кроме того, Израиль и США обсуждают возможность перемещения гражданских лиц, эвакуированных на юг сектора Газа, обратно на север анклава. Причиной таких действий называют желание уменьшить число жертв среди мирного населения. Также Вашингтон пообещал оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Тель-Авив получит еще и оценки и рекомендации по ведению боевых действий в городах.