Стало известно, как Россия может «отомстить» США на их «заднем дворе»

Россия может «отомстить» США за провокационные действия у своих границ на «заднем дворе» Штатов — в Никарагуа, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайских аналитиков. По их словам, отношения между двумя американскими странами выстроились крайне напряженные, поэтому Никарагуа разрешила ввод российских войск на свою территорию.

Между США и Никарагуа установились весьма напряженные отношения, поэтому маловероятно, что американская армия окажется здесь. Но для России это действительно хорошая возможность «отомстить». Штаты осмелились демонстрировать свою военную мощь у границ России, и у РФ есть веские основания отплатить той же монетой, — отметили аналитики.

Эксперты напомнили, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву все более опасное оружие, провоцируя эскалацию конфликта между Россией и Украиной. Помимо этого, Штаты развернули против Москвы «беспрецедентную экономическую войну». При этом глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно заявлял, что отношения между двумя странами «достигли дна», однако Пентагон не обращает внимания на предостерегающие слова.

Ранее президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. Кроме того, в списке военные из США, Мексики, Венесуэлы и Кубы.

В свою очередь гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что власти Никарагуа разрешили временное присутствие в стране российских войск, пусть и в гуманитарных целях, так как думают о суверенитете своего государства. Эксперт считает, что для обладания независимостью всем странам американского континента, кроме США, необходимо ядерное оружие или поддержка сильного партнёра.