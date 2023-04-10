Стало известно, как Россия едва не сбила британский самолет-разведчик WP: истребитель ВКС РФ едва не сбил британский самолет-разведчик около Крыма в 2022 году

Фото: Senior Airman Taylor Crul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет RC-135 Rivet Joint

Российские истребители Су-27 почти сбили британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint, сообщает Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона. По данным издания, инцидент произошел осенью 2022 года над Черным морем вблизи Крыма.

Российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в прошлом году... инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине, — подчеркивается в статье.

О том, что британским самолетам пришлось прервать патрулирование над Черным морем, в октябре 2022 года говорил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, 29 сентября два российских Су-27 сопровождали RC-135 Rivet Joint и один из них выпустил ракету, пролетевшую вблизи британского самолета.

Позже он отметил, что Москва объяснила инцидент «техническим сбоем» на борту истребителя. В документах же Пентагона описывают случившееся как инцидент, в котором самолет «почти сбили».

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам американских ВВС не приближаться к Крымскому полуострову и держаться от него на дистанции около 80,4 километра. В одном из опубликованных в Сети документов представлена карта Черного моря, на которой обозначены районы, в которых могут летать разведывательные аппараты.