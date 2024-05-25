Стало известно, как проходят переговоры по замороженным активам России Йеллен: переговоры по замороженным активам России проходят без накладок

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos//Global Look Press

Джанет Йеллен

Переговоры стран — участниц G7 касательно использования замороженных российских активов проходят без накладок, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. Вместе с тем она отметила, что существуют вопросы, в которых «нужно разобраться». Странам придется проявить гибкость, чтобы найти решения, добавила министр.

Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием (для принятия соглашения. — NEWS.ru), но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению, — заявила Йеллен.

Американский министр уточнила, что среди членов «Большой семерки» существует обеспокоенность насчет Китая и его избыточных промышленных мощностей. По мнению глав минфинов, это угрожает жизнеспособности фирм в странах с рыночной экономикой.

Ранее стало известно, что Венгрия блокирует одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с заблокированных российских активов, которую европейские политики намерены передать на нужды украинской армии. По словам источников, в ЕС договорились о том, что часть прибыли Венгрии от замороженных активов не станут отправлять Киеву.