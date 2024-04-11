Стало известно, как Пентагон пытается помешать российским военным Defence One: Пентагон пытается помешать военным России использовать Starlink

Минобороны США работает с Украиной и компанией SpaceX, чтобы не допустить использования российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink, сообщает издание Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба. Он подчеркнул, что Пентагон не может заставить SpaceX остановить обслуживание находящихся у России комплексов Starlink, которые, по его словам, Россия покупает на черном рынке.

Я знаю об опасениях Украины, мы работаем над этим как с Украиной, так и со Starlink, — сказал Пламб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что терминалы спутниковой связи компании SpaceX официально не поставляются в Россию и не могут в ней использоваться. Он подчеркнул, что спутниковая система Starlink не сертифицирована в России.

Bloomberg ранее писал, что терминалы Starlink наводнили черный рынок, они стали востребованы в регионах с невысоким качеством связи и потребностью в надежном интернете. Как уточняло агентство, Starlink для личных и деловых коммуникаций применяют в Йемене и Судане, терминалы есть в находящейся под санкциями США Венесуэле. Купить устройства в Южной Африке также можно через группы в соцсетях.