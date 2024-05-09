Стало известно, как паразиты могли попасть в мозг Кеннеди-младшего Хирург Умнов: паразиты могли попасть в мозг Кеннеди-младшего через грязные руки

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

Паразиты могли попасть в головной мозг американского политика Роберта Кеннеди — младшего, объявившего о планах участвовать в выборах президента США, через грязные руки или с током крови из кишечника, когда он съел плохо обработанную свинину, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, паразитарное поражение тканей мозга называют цистицеркозом, которое вызывают личинки свиного цепня.

Личинки попали в головной мозг с током крови из кишечника, когда человек съел плохо обработанную свинину (стейк с кровью, например) или через немытые руки. Паразитарное поражение тканей головного мозга называют цистицеркозом. Данное заболевание вызывают личинки свиного цепня. Клиника: приступы эпилепсии, повышение внутричерепного давления, различные психиатрические заболевания, — пояснил Умнов.

Ранее сообщалось, что в мозгу Кеннеди-младшего обнаружили аномалию, вызванную мертвым паразитом. По мнению врачей, вредитель мог съесть часть мозга политика, после чего умереть. Это произошло в 2012 году, когда политик обратился к медикам с жалобами на плохую память. При этом некоторые врачи предположили, что причиной этого могло стать отравление ртутью, которое в тот период было у Кеннеди-младшего.