Стало известно, как Клинтон покрывал Эпштейна Правозащитница Джуффре: Клинтон угрожал СМИ, требуя не писать о делах Эпштейна

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон угрожал журналистам, требуя не публиковать материалы о незаконной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опубликованной судом переписки правозащитницы Вирджинии Джуффре. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, американский лидер таким образом заступался «за своего хорошего друга».

Билл Клинтон приходил в Vanity Fair и требовал не писать статьи о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации о его хорошем друге Джеффри Эпштейне, — отметила женщина в одном из документов.

Ранее выяснилось, что экс-глава США фигурирует в деле погибшего в тюрьме финансиста Эпштейна, обвиняемого в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Подруга Эпштейна Гислейн Максвелл призналась, что осужденного и Клинтона связывали крепкие личные отношения, а в судебных документах политик фигурирует как «ключевой человек, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпштейном».

В январе 2022 года отказ от претензий сексуального характера обошелся финансисту Джеффри Эпштейну в $500 тысяч. Именно столько он заплатил в 2009 году обвинившей его в насилии Вирджинии Джуффре. Позднее мужчина скончался в тюрьме.