Стало известно, как изменится ситуация в мире после выборов в США Политолог Макаев: геополитическая обстановка обострится после выборов в США

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Джо Байден

После выборов президента в США геополитическая обстановка обострится еще сильнее, приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова политолога РЭУ им. Г. В. Плеханова Артема Макаева. По мнению эксперта, все мировое сообщество ожидает изменений на международной арене в связи с предстоящей президентской гонкой в Соединенных Штатах.

Вне зависимости от того, кто победит на выборах, политика США изменится, — сказал он.

Макаев отметил, что на повестке дня остаются палестино-израильский конфликт, кризис на Украине, нестабильность в Латинской Америке, тайваньский вопрос. Он считает, что новое руководство в Белом доме не сможет игнорировать эти проблемы.

Геополитическая обстановка обострится еще сильнее, поскольку СВО России на Украине стала катализатором глобальной пересборки мирополитических процессов, в которых США выступят как основа и стержень коллективного Запада, — резюмировал эксперт.

Издание Politico ранее сообщило, что 22 млн американцев могут остаться без интернета в преддверии выборов. Это связано с тем, что федеральное правительство будет вынуждено завершить Программу доступной связи, которая покрывает расходы на интернет малообеспеченным гражданам, если конгресс не найдет новые источники для ее финансирования.