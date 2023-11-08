Стало известно, как изменился капитал Трампа после ухода с поста президента Bloomberg: Трамп разбогател на $500 млн после ухода с поста президента США

Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп после ухода со своего поста разбогател на $500 млн, сообщает Bloomberg. В большей степени на его финансы повлиял рынок недвижимости. Ряд объектов, которыми владеет Трамп, среди которых курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич и отель Doral Resort в Майами, резко подорожали. Кроме того, его гольф-клуб вырос в цене более чем на 50% с 2019 года.

У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы находимся в фантастическом положении, — сказал сын экс-президента Эрик Трамп.

Агентство отмечает, что в отчете о финансовом состоянии Трампа за 2021 год его капитал составлял $4,5 млрд. Но в штате Нью-Йорк заявляют, что бизнесмен завышает эту сумму.

Ранее Сидни Пауэлл, бывший адвокат избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа, пошла на сделку со следствием и признала вину во вмешательстве в выборы в США 2020 года. Она стала вторым человеком, признавшим вину в рамках дела о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года в Джорджии. Первым был поручитель по залогам Скотт Холл. По данным CNN, согласно условиям сделки, Пауэлл грозит шесть лет условно, а Холлу — пять лет условно.

В августе Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения Трампу в попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Обвинительное заключение против политика включает 11 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие. Обвинения также выдвинули против соратников Трампа — адвоката Руди Джулиани и бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.