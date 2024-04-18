Стало известно, как Маск отреагировал на слова Дурова о Сан-Франциско Маск оценил историю Дурова о нападении на улицах Сан-Франциско

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск положительно оценил рассказ основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сложной ситуации с безопасностью на улицах США, поставив одобряющую реакцию под постом с отрывком высказываний россиянина. Дуров также обратился к властям Сан-Франциско с требованием принять меры.

Речь идет о части интервью Дурова журналисту Такеру Карлсону, где он рассказывал, как выбирал страну для главного офиса. Россиянин отметил, что всерьез задумывался о Сан-Франциско, но перед этим решил лично провести время в этом городе. Однако результат оказался обратным — Дуров признался, что во время прогулки его пытались ограбить. Комментируя этот инцидент, он заявил, что безопасность на улицах является базовым требованием к властям, вместе с полицией они должны нести ответственность за ситуацию.

Ранее в ходе интервью Дуров признался, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию. По его словам, он может посещать Соединенные Штаты, но не хочет этого делать из-за чрезмерного внимания к Telegram, ведь мессенджер должен оставаться нейтральным.