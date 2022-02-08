Стало известно, как Байден называет Путина в частных разговорах

Телеканал NBC выяснил, что в частных разговорах президент США Джо Байден называет президента России Владимира Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также Байден в шутливой манере высказывался о Макроне, Шольце и Джонсоне, но Совбез всё это отрицает.

О лидерах стран нынешний хозяин Белого дома в шутку высказывался во время частных встреч, причём речь шла только о только о тех политиках, которые участвуют в разрешении украинского конфликта. Так, о канцлере Германии Олафе Шольце Байден высказался, что он «не Ангела Меркель». А манеру британского премьера Бориса Джонсона американский президент назвал «шумной».

О президенте Франции Макроне глава США высказался, что тот «хочет быть Шарлем де Голлем», ссылается телеканал на собственные источники. Однако представитель Совбеза США Эмили Хорн заявила в ответ, что всё это «анонимные слухи никоим образом не отражают того, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит».

В марте прошлого года президент США Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм... хмм... Да, я считаю».