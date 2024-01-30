Стало известно, как американцы относятся к барьерам на границе с Мексикой Rasmussen Reports: 69% американцев хотят возвести барьеры на границе с Мексикой

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Press

Большинство граждан США поддержали возведение барьеров на границе штата Техас для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов в страну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Rasmussen Reports. Одобрили эту идею 69% респондентов.

Несогласие с такими мерами выразили лишь 27% опрошенных. Из них около 15% заявили о «категорическом несогласии».

Ранее генпрокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать границу с Мексикой от незаконных мигрантов. Они отметили, что федеральный центр не обеспечивает должную охрану южной границы во время вторжения.

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен, что если Техас добьется выхода из состава США, сепаратистские настроения проявятся и в других штатах. По его мнению, сейчас все в руках властей и жителей Техаса, чье намерение объясняется желанием спокойно жить, развиваться и не участвовать в играх англосаксов.

Политолог Геворг Мирзаян подчеркнул, что если события в Техасе спровоцируют начало гражданской войны в США, это станет серьезной угрозой для всего мира и, в частности, для России. Такой сценарий вызовет мощнейший мировой экономический кризис, а также чреват ядерными рисками, констатировал эксперт.