Стало известно о необычном вращении ядра Земли Ученые в США пришли к выводу, что ядро Земли может менять направление вращения

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Ученые в США пришли к выводу, что ядро Земли может менять направление своего вращения, пишет LIFE.ru со ссылкой на исследование. Оказалось, что ядро вращается не в том ритме, что и сама планета.

По данным издания, ритм и интенсивность вращения ядра выявили по ударным волнам землетрясений. Ученые объяснили, что ядро Земли не является полностью однородным и идеально круглым шаром, так как с одной стороны ядро местами более плотное.

Специалисты отметили, что у ядра собственная ось и период вращения, отдельные от Земли. Оно может вращаться не в том же направлении, что и вся планета, а в противоположную сторону. Возможно, это происходит из-за противостояния двух сил. С одной стороны, вращение твердой сердцевины ускоряется из-за перемешивания в жидком внешнем ядре, с другой, ядро замедляется из-за гравитации остальной планеты.

По результатам исследования команды ученых стало известно, что с 2003 по 2008 ядро вращалось в одном направлении с Землей, а с 2008 по 2023 — в обратном. Авторы исследования добавили, что такая смена направлений может означать небольшое изменение в продолжительности суток, однако для человека это не существенно и не заметно.

Ранее стало известно, что появление жизни на Земле началось до того, как образовалась сама планета. Уточняется, что процесс возникновения жизни начался на этапе протопланетного диска, в котором только должна была появиться планета.