Стало известно, что вызвало подводные шумы в районе пропажи батискафа Береговая охрана США: звуки на месте пропажи батискафа в Атлантике — «фоновый шум океана»

Фото: Ocean Gate

Батискаф «Титан»

Фоновый шум океана стал источником звуков, о которых докладывала Береговая охрана США в месте затонувшего в Атлантике батискафа «Титан», сообщает Sky News со ссылкой на анализ экспертов. По словам контр-адмирала Джона Могера, специалисты по-прежнему занимаются изучением ситуации, при этом Береговая охрана США готова прибегнуть к новым действиям, не дожидаясь полного отчета экспертов.

Звуки, зафиксированные канадским самолетом ранее, были вызваны «фоновым шумом океана», как предполагает первоначальный анализ ВМС США, — говорится в сообщении.

Могер добавил, что на текущий момент пока нет разговоров о завершении спасательной операции.

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По его словам, службы спасения намерены связаться с семьями членов-экипажа затонувшего «Титана» и информировать их об этапах поисковых работ.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились. По мнению экспертов, продлить кислород экипажу в теории могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений. Участники спасательной операции отмечают, что любые мероприятия на такой глубине занимают как минимум несколько недель.