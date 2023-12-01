Стало известно, что вынудит США не вмешаться в украинский конфликт напрямую Russia Matters: провал Киева не вынудит США прямо вмешаться в конфликт

Фото: МО Украины

Успехи России и провал Украины на поле боя не вынудят США прямо вмешаться в конфликт, Вашингтон согласится на мир с РФ, сообщил порталу Russia Matters директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен. По его словам, американские политики готовы к мирному соглашению с Москвой, чтобы сосредоточить свои усилия на борьбе с Китаем.

США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков, — написал Ливен.

Ранее старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис заявил, что использование замороженных активов России в качестве рычага давления может обернуться непредсказуемыми последствиями и для Украины, и для Запада. По ее мнению, если Киев получит средства Москвы, то политики в Вашингтоне, выступающие за прекращение финансовой поддержки Украины, получат весомый аргумент в свою пользу.

Эксперт отметила, что также получение и последующая трата резервов России лишит Украину возможности использовать эти средства как разменную монету на мирных переговорах. По словам Демараис, подобный шаг может привести к финансовой фрагментации. В перспективе появление альтернативных финансовых механизмов перечеркнет эффективность санкций Запада, считает колумнистка.