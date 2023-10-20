В США пожаловались на нехватку денег для Киева Салливан: выделенные ранее Конгрессом США средства для Украины почти закончились

Фото: Erin Scott/Official White House

Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он не исключил поставок Киеву таких систем оружия и военной техники, которые ранее не передавались.

Средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя <...>, - заявил советник американского лидера.

Ранее американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. Общая сумма составляет около $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.

До этого Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые средства позволяют не подвергать опасности Вооруженные силы США и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.