Стало известно, что стало поводом для новых антироссийских санкций США Блинкен: США ввели санкции против трех компаний РФ из-за контактов РФ и КНДР

Фото: Chuck Kennedy/U.S State/Global Look Press

Госдепартамент США ввел санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц РФ за «содействие в передаче Москве баллистических ракет от КНДР», заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Перечень лиц, попавших в санкционный список, он приводить не стал, сообщает РИА Новости.

Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия, — подчеркнул Блинкен.

Шеф госдепартамента подчеркнул, что США продолжат «внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это оружие». Вашингтон задействует любые доступные инструменты для выявления «причастных», заключил Блинкен.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами предположения властей США о поставках северокорейских боеприпасов. По словам Лаврова, Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».