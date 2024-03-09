США введут войска в три государства FT: США одобрили финансирование островным странам в обмен на военное присутствие

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Charles Blaine

Конгресс США одобрил выделение $7,1 млрд на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран в обмен на эксклюзивное военное присутствие США в этих государствах, сообщает газета Financial Times. Отмечается, что речь идет о Палау, Маршалловых островах и Микронезии.

Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами <...>, это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым островам и Микронезии, — пишет газета.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон прекратил поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву, однако помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена, добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Политик подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.