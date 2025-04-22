Стало известно, что случится с Киевом в случае выхода США из переговоров AT: выход США из переговоров вынудит Киев принять условия России

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ВС Украины

В случае выхода США из переговорного процесса по украинскому урегулированию Киев будет вынужден принять условия России, заявил обозреватель издания American Thinker Джеймс Сориано. Он выразил уверенность, что РФ одержит победу на поле боя.

Либо Украина принимает условия России в ходе переговоров, либо Россия навязывает их военным путем. Другого пути нет, — написал Сориано.

Он отметил, что предположить другие последствия выхода Вашингтона из переговоров пока сложно. Также трудно сказать, как это повлияет на санкции против РФ, добавил Сориано.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что США могут прекратить оказывать Украине военную помощь. По его словам, Вашингтон выйдет из переговорного процесса по решению конфликта, если какая-либо из сторон будет его саботировать. Американский лидер подчеркнул, что никто не сможет манипулировать им.

При этом представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала европейских коллег осознать, что США не собираются годами участвовать в переговорах по Украине. Она отметила, что Штаты не станут проводить встречи с обсуждением других подобных мероприятий.

Позднее аналитики The New York Times посчитали, что высказывания Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе из переговоров по Украине стали настоящим подарком для российского лидера Владимира Путина. Они добавили, что таким образом американские политики могли «умыть руки».