Стало известно, что случилось с пропавшими у берегов Сомали моряками из США WP: два спецназовца ВМС США упали в океан у берегов Сомали и пропали

Фото: МО США

Два пропавших военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно, сообщает газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. Теперь военнослужащие числятся без вести пропавшими, проходит поисковая операция.

Двое американских морских котиков упали в океан, пытаясь подняться на борт корабля у берегов Сомали, — сообщил источник издания.

По словам собеседника WP, моряки «готовились к высадке в условиях неспокойного моря». Один из них соскользнул с трапа, то же самое, по всей видимости, произошло и с его товарищем. Источники подчеркнули, что инцидент не связан ни с недавними ударами по Йемену, ни с многонациональной операцией «Страж процветания» по защите Красного моря.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что двое военнослужащих американских военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали. Там отметили, что моряков уже разыскивают, однако предупредили, что информация об инциденте не будет разглашаться до завершения поисковой операции.

До этого сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций с пассажирами и экипажем. Вертолет с восемью людьми на борту летел в город Висил, но по техническим причинам совершил посадку на территории, находящейся под контролем повстанцев в центральной части Сомали. Все оказались в плену.