Стало известно, что Зеленский подарил Байдену Зеленский подарил Байдену картину, украинскую рубашку и комплект медалей

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена и его окружение на $4,5 тысячи, говорится в протоколе американского лидера в отчете о подарках чиновникам в 2022 году. При этом в документе есть приписка, что «непринятие подарка поставит в затруднительное положение дарителя и правительство США», передает пресс-служба Госдепартамента.

Картина «Свет победит», традиционная украинская рубашка, комплект медалей ордена Ярослава Мудрого. Оценочная стоимость $1429 США, — перечисляется в протоколе.

Кроме того, Зеленский подарил Байдену картину «Оранжевые узоры» стоимостью $2,4 тысячи. Елена Зеленская в свою очередь вручила первой леди США Джилл Байден скатерть, салфетки, золотую брошь и серьги.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует посетить несколько стран Западной Европы. Уточняется, что таким образом глава государства намеревается ускорить выделение военной помощи ВСУ. В рамках поездки Зеленский посетит Германию и Францию, но эти планы пока не получили официального подтверждения. Ожидается, что он также примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится с 15 по 18 февраля. Источники отметили, что политик планирует настаивать еще и на предоставлении гарантий безопасности от «Группы семи» (G7).