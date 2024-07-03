Стало известно, что может помешать Трампу вновь стать президентом США Депутат Толмачев: Трампу может помешать переизбраться сильный новый кандидат

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-главе Белого дома Дональду Трампу может помешать вновь занять пост главы государства сильный кандидат от демократов вместо действующего президента Джо Байдена, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что также против Трампа могут быть выдвинуты крайне серьезные обвинения в суде.

У Трампа есть шанс проиграть только в двух случаях: если демократы поменяют Байдена на сильного кандидата или выдвинут крайне серьезные обвинения в суде. В любом случае гонка будет серьезная и, как всегда, очень грязная, — пояснил парламентарий.

По его мнению, у «старика Байдена» дела настолько плохи, что демократам приходится идти на любые меры ради победы на выборах. Депутат также отреагировал на разговор экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Что действительно удивляет, так это умение Клинтон раз за разом попадать в скандалы, связанные с цифровой безопасностью. Такое ощущение, что история с утечкой почты ее ничему не научила, — высказался Толмачев.

Вован и Лексус ранее от лица Порошенко уговорили Клинтон работать против избирательной кампании Трампа. В частности, политик согласилась помочь «накопать новый компромат» на бывшего главу Белого дома, которого она считает опасным для мира и США.