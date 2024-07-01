Стало известно, что думает Обама о гипотетической победе Байдена на выборах Такер Карлсон: Обама не верит в победу Байдена на выборах

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Барак Обама

Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что действующий глава Белого дома Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в соцсети Х. По его словам, публикация Обамы в соцсети, в которой он выразил поддержку Байдену после «неудачных дебатов», была неискренней.

Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда, — говорится в публикации.

Телеканал CNN провел опрос среди американцев об отношении к дебатам Байдена и экс-главы США Дональда Трампа. Большинство телезрителей — 67% — решили, что последний одержал победу над нынешним главой Белого дома. Известно, что телеканал популярен среди сторонников Демократической партии, которую представляет Байден.

Ранее сообщалось, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов между кандидатами на пост главы государства. Инсайдер отметил, что провальный первый этап не повлияет на решимость хозяина Белого дома.

Окружение американского лидера ранее заявило, что Байден проиграл на дебатах с Трампом, поскольку он был чрезмерно подготовлен. Источники утверждают, что из-за этого американский лидер обращал внимание даже на незначительные детали.