NYT: США скрыли факт уничтожения с беспилотника машины с мирными афганцами

Фото: Zuma/ТАСС

Эвакуация из Кабула афганцев, 19.08.2021

Американские чиновники в 2021 году скрыли факт подрыва с помощью БПЛА машины Toyota Corolla, в которой находились мирные жители Афганистана, пишет The New York Times. По данным газеты, об уничтожении гражданского авто стало известно спустя пару минут после удара, но ВС США утверждали, что в машине находились террористы.

Фрагменты расследования Центрального командования США, полученные The New York Times, показывают, что военные аналитики сообщили в течение нескольких минут после удара, что, возможно, были убиты мирные жители, а через три часа заявили, что по меньшей мере трое детей были убиты, — сказано в тексте статьи.

Как пишет NYT, расследование инцидента завершили через полторы недели после удара, но его результаты не опубликовали. В число убитых попал агент Земари Ахмади, сотрудничавший с американцами, а также водитель автомобиля. Удар по транспортному средству нанесли 29 августа 2021 года с помощью беспилотника MQ-9 Reaper. При этом через три дня после трагедии генерал Марк Милли в разговоре с репортерами назвал удар справедливым.

Три дня спустя генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил репортерам, что удар был «справедливым» и убил посредника ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), а также «других» людей, личности которых пока не установлены, — сообщается в публикации.

Ранее представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сухаил Шахин призвал суд рассмотреть признания принца Гарри о совершенных им убийствах во время военной службы в Афганистане. По мнению представителя талибов, герцог Сассекский должен понести ответственность за преступления.