Стало известно, чьи советы слушает Байден перед принятием важных решений WP: Байден слушает советы старых друзей перед принятием важных для США решений

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент США Джо Байден регулярно советуется со своими старыми друзьями-политиками перед принятием важных решений, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Кроме того, указывается, что он не доверяет рекомендациям советников своей администрации.

Это иллюстрирует важную истину, лежащую в основе принятия решений Байденом: нет никого, кому он доверял бы так, как старому политику, — говорится в публикации.

Ранее член палаты представителей республиканец Энди Биггс в эфире телеканала Fox Business заявил, что Байден не руководит США, вместо него это делает администрация Белого дома. По его словам, все видят когнитивные нарушения, с которыми столкнулся политик. Так законодатель объяснил неудавшуюся попытку Байдена прочитать субтитры на телесуфлере.

Ранее Байден перепутал Россию с Китаем во время выступления на зимней встрече Ежегодной национальной ассоциации губернаторов в Вашингтоне. Американский президент рассказал о времени, проведенном с председателем КНР, и добавил, что «было ясно, что он возглавит Россию». Байден также отметил, что познакомился с Си Цзиньпином по поручению экс-президента США и прошел с ним 27 тысяч километров по территории США и Китая.