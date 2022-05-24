Глава канала MSNBC Рашида Джонс рассказала, чем займётся бывший пресс-секретарь правительства США Джейн Псаки после ухода из Белого дома. По её словам, она станет ведущей программы, премьера которой запланирована на 2023 год, передаёт NBC.
Она является знакомым лицом и доверенным авторитетом для зрителей MSNBC, и мы с нетерпением ждем ее точки зрения во время этого сезона выборов, — сказала Джонс.
Программа с участием Псаки выйдет в эфир в первом квартале 2023 года. Проект находится в стадии разработки, поэтому название не раскрывается. Экс-сотрудницу Белого дома также привлекут к освещению выборов в конгресс и новым выборам президента США в 2024 году.
13 мая Псаки провела последний брифинг в администрации главы страны. В конце него она поблагодарила президента США Джо Байдена и первую леди за оказанное доверие и чуть не расплакалась.
Ей на смену уже пришла новая пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Во время приветственной речи она заявила, что является «лесбиянкой и чёрной».