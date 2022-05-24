Стало известно, чем займется Псаки после ухода из Белого дома Псаки станет ведущей авторской программы на MSNBC после ухода из Белого дома

Джен Псаки / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава канала MSNBC Рашида Джонс рассказала, чем займётся бывший пресс-секретарь правительства США Джейн Псаки после ухода из Белого дома. По её словам, она станет ведущей программы, премьера которой запланирована на 2023 год, передаёт NBC.

Она является знакомым лицом и доверенным авторитетом для зрителей MSNBC, и мы с нетерпением ждем ее точки зрения во время этого сезона выборов​, — сказала Джонс.

Программа с участием Псаки выйдет в эфир в первом квартале 2023 года. Проект находится в стадии разработки, поэтому название не раскрывается. Экс-сотрудницу Белого дома также привлекут к освещению выборов в конгресс и новым выборам президента США в 2024 году.

13 мая Псаки провела последний брифинг в администрации главы страны. В конце него она поблагодарила президента США Джо Байдена и первую леди за оказанное доверие и чуть не расплакалась.

Ей на смену уже пришла новая пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Во время приветственной речи она заявила, что является «лесбиянкой и чёрной».