Стало известно, будут ли США на церемонии ООН по погибшему президенту Ирана Reuters: США бойкотируют церемонию ООН по погибшему президенту Ирана

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты будут бойкотировать заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о президенте Ирана Ибрахиме Раиси, погибшем при крушении его вертолета, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, на мероприятии не будет ни одного представителя США.

Мы не будем присутствовать на данном мероприятии ни в каком качестве, — сказал американский чиновник.

Собеседник агентства подчеркнул, что ООН необходимо поддерживать народ Ирана. Вместо этого всемирная организация «чтит память того, кто угнетал иранцев на протяжении десятилетий».

Генеральная Ассамблея ООН запланировала мемориальное заседание, чтобы отдать дань уважения Ибрахиму Раиси, в четверг, 30 мая. Она традиционно собирается на такие мероприятия в случаях смерти любых мировых лидеров.

Ранее Генштаб Ирана опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы с Ибрахимом Раиси. Согласно докладу, на корпусе разбившегося вертолета, в котором летел президент, не было следов пуль или других средств. Воздушное средство загорелось после столкновения с горой.

До этого секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари заявил, что окончательный список кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана объявят 11 июня. По его словам, регистрация кандидатов начнется 30 мая.