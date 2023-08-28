Стали известны сроки возможного запуска импичмента Байдену Hill: республиканцы в конгрессе США выступают за импичмент Байдена в сентябре

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Часть представителей Республиканской партии в конгрессе США выступают за начало процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену, сообщает издание The Hill. По данным СМИ, процедуру могут запустить уже в сентябре. При этом другая половина республиканцев колеблется, отмечает издание.

Если не сейчас, то когда? У нас достаточно собрано доказательств, чтобы... провести импичмент, — заявил член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявляла о том, что расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена может быть запущено в сентябре.

При этом ряд представителей партии утверждают, что они пока не готовы рассматривать вопрос об импичменте. По словам конгрессмена от штата Небраска Дона Бэкона, для проведения расследования необходимо иметь четкие доказательства серьезного преступления, а не предположения.

До этого спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что собранная республиканцами информация дает возможность ставить вопрос об импичменте действующего президента США. Более того, по словам Маккарти, расследование причастности Байдена и его сына Хантера к коррупционной схеме прямо диктует необходимость импичмента.

В свою очередь бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп также пообещал расследовать правонарушения действующего президента США Джо Байдена и его родственников, если снова сможет возглавить страну. По его словам, это станет одним из первых поручений при возвращении в Белый дом. В частности, Трамп указал на стремление привлечь Байдена к ответу за взятки из Китая.