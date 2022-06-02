Стали известны подробности стрельбы в Оклахоме

Фото: Twitter

Не менее трёх человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска в городе Талса штата Оклахома США. Стрелявший по людям человек также мёртв, сообщает местная полиция. По данным телеканала KJRH, происшествие случилось около 17:00 по местному времени (01:00 мск).

По данным полиции, стрелявший был темнокожим, он был вооружён винтовкой и пистолетом.

Мы можем подтвердить, что четверо человек погибли, включая стрелявшего, в результате ситуации со стрельбой на территории больницы Святого Франциска, — говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

Ранения получили несколько человек, информация об их состоянии пока не приводится, как и точное число пострадавших. Позже местные СМИ уточнили, что число погибших возросло до пяти. Известно, что виновник стрельбы покончил с собой.

Ранее в американском городе Ричардсон, штат Техас, полиция задержала несовершеннолетнего ученика школы Беркнера. Молодого человека обвинили в незаконном ношении оружия на школьной территории.