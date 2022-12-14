Стали известны подробности по обвинению в США россиян в закупке электроники

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США предъявили обвинение в закупке электроники для ВПК РФ в обход санкций группе из семи человек, среди которых пять россиян. Каждому из них грозит до 30 лет лишения свободы, сообщается на сайте Минюста США.

Согласно предъявленным обвинениям, ответчики покупали и экспортировали «особо чувствительные» электронные компоненты, которые могут использоваться в разработке ядерных и гиперзвуковых вооружений. Обвинения предъявлены россиянам Евгению Гринину, Алексею Ипполитову, Борису Лившицу, Светлане Скворцовой, Вадиму Конощенку, а также проживающим в США Алексею Брайману и Вадиму Ермоленко.

Все они, по версии американского ведомства, были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые якобы финансируются российскими спецслужбами. При этом в Минюсте считают, что Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ.

Ответчики, как предполагается, создали продвинутую сеть снабжения, которая незаконно получала важные американские технологии для облегчения работы российской военной машины, — приводятся в заявлении слова прокурора Бреона Писа.

Американские власти считают, что Ипполитов якобы получал запросы на компоненты, поручал их закупку и вывоз Гринину и Скворцовой, а те с помощью бывшего жителя Нью-Йорка Лившица через подставные счета и компании обеспечивали финансирование операций. Делали они это в координации с Конощенком, Брайманом и Ермоленко. После этого проживавший в Эстонии Конощенок якобы получал товары и вывозил их в Россию.

Брайман и Ермоленко, проживающие в США, якобы помогали подделывать документы и организовывать логистику электроники. Конощенок, как следует из заявления министерства, был задержан в Эстонии, Ермоленко и Брайман — в США, четыре человека остаются на свободе.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Минторге США сообщило, что на 180 дней отозвало экспортные привилегии у Лившица, Скворцовой и Ипполитова за «неразрешенный экспорт» в Россию чувствительной продукции. Против предприятий «Серния Инжиниринг» и «Сертал», а также против Гринина были введены санкции в марте этого года.

Ранее сообщалось, что США добиваются экстрадиции из Эстонии гражданина России Вадима Конощенка, которого 27 октября задержали на эстонско-российской границе. Россиянина в США считают сотрудником разведки, однако доказательств этого не приводится в обнародованных материалах Бруклинского суда.