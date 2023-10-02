Стали известны планы США в отношении Украины Politico: США хотят внедрить протоколы НАТО и приватизировать банки на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Цели США на Украине варьируются от внедрения протоколов и стандартов НАТО до приватизации банков, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченную часть документа «Комплексная стратегия страны». Отмечается, что Белый дом гораздо сильнее обеспокоен проблемой коррупции на Украине, чем признает это на публичном уровне.

Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству [Украины]. <...> Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что США хотят от Киева создания «корпусов профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров по стандартам доктрины НАТО». Кроме того, в Вашингтоне также хотели бы, чтобы на Украине выбрали более двух тысяч новых судей и избавились от нерассмотренных дел о неправомерных действиях их предшественников, которых накопилось более девяти тысяч.

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин назвал ошибочным шагом решение США отправить украинским властям список реформ, необходимых для продолжения военной помощи. Так, власти Украины должны ограничить полномочия СБУ контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью. В том числе в Киеве должны провести реформу процессов и процедуры вооружения, а также государственных закупок в соответствии со стандартами НАТО.