Стали известны детали дебатов Байдена и Трампа CNN: Байдену и Трампу не разрешат взять на дебаты конспекты выступлений

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Дональд Трамп

Во время дебатов президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп, претендующие на высший государственный пост на выборах, не смогут использовать конспекты, сообщила телекомпания CNN, которая организует поединок между конкурентами. Оба кандидата смогут взять с собой только ручку, бумагу и бутылку воды.

Отмечается, что встреча продлится 1,5 часа, рекламных пауз будет только две. При этом Байдену и Трампу на протяжении всего времени запретят взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных штабов. Как сообщается, зрителей на съемочной площадке не будет, а микрофон будет включен только у выступающего политика, чтобы его соперник не смог перебивать оппонента.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп согласились провести дебаты 27 июня. Кроме того, действующий президент США подтвердил свою готовность поучаствовать в теледебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Байден заявил, что прилетит на место на самолете, как и Трамп.

Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что главным аргументом Трампа на дебатах в преддверии выборов может стать неадекватность его оппонента — Байдена. В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что США управляет не тот человек, которого избрали на пост президента.