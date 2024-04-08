Стала известна позиция США по вступлению Украины в НАТО Постпред США Смит: Украину примут в НАТО по завершении конфликта

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Владимир Зеленский

НАТО примет Украину в свои ряды, когда придет время, заявил постоянный представитель США при Альянсе Джулианн Смит. При этом, по его словам, все союзники должны быть согласны.

НАТО даст добро на полноценное членство для Украины, когда будут выполнены условия, когда союзники согласятся. И это сохраняется — в плане нынешнего летнего саммита, — сказала Смит.

Ранее профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy сообщил, что присоединение к НАТО не гарантирует Украине защиту. По его словам, на самом деле пятая статья устава Альянса не говорит о том, что его члены обязаны вступать в конфликт в случае нападения на одного из них. В частности, США выступают за широкую интерпретацию этого пункта, продвигая мысль о том, что участники блока смогут действовать «так, как посчитают нужным», объяснил эксперт.

Также Уолт предупредил, что решение о принятии Украины в НАТО не только приведет к затягиванию конфликта, но и поставит Киев в гораздо более плохое положение, чем когда-либо до этого. По его мнению, вместо расширения военного блока странам Запада нужно найти другие решения и «мыслить нестандартно».

Китайский военный обозреватель Сун Чжунпин заявил, что Франция и Германия в долгосрочной перспективе не дадут Украине стать членом НАТО. В разговоре с Global Times эксперт заявил, что Киев, несмотря на подписание соглашения о безопасности с этими странами, может и не получить выгоды от него.