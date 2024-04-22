Мужчина ворвался в дом к мэру Лос-Анджелеса News Times: в Лос-Анджелесе задержали проникшего в дом к мэру мужчину

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Полиция Лос-Анджелеса арестовала подозреваемого после взлома дома мэра города Карен Басс на бульваре Ирвинг утром в воскресенье, 21 апреля, сообщило издание News Times со ссылкой на городской департамент полиции. Басс и ее семья не пострадали.

Около 06:40 этим утром человек разбил окно, чтобы проникнуть в дом Гетти, когда он был занят, — говорится в сообщении департамента.

Полиция задержала подозреваемого без происшествий. Мэр и ее семья не пострадали. Расследование инцидента продолжается.

Басс была членом конгресса от Демократической партии с 2011 года до избрания 43-м мэром Лос-Анджелеса в 2022 году. Она стала первой женщиной и вторым чернокожим человеком, занявшим этот пост, после бывшего мэра Тома Брэдли, который занимал должность с 1973 по 1993 год.

Ранее стрельба случилась во время вечеринки в районе Мемфиса Орандж Маунд, на мероприятии присутствовали 200–300 человек. В один момент несколько неизвестных с автоматическим оружием открыли стрельбу по людям. По информации местных СМИ, бойню могли устроить местные банды. Правоохранители проводят расследование. Погибли четыре человека.