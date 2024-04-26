Стала известна судьба особняка семьи бен Ладена во Флориде Усадьбу семьи главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена снесли

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Усама бен Ладен

В штате Флорида снесли бывшую усадьбу семьи главаря «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Усамы бен Ладена, сообщает New York Post. Строение, расположенное в городе Окленде, долгое время находилось во владении брата Усамы бен Ладена Халила.

После теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года Халил покинул свою резиденцию и бежал в Саудовскую Аравию на частном самолете. С тех пор усадьба несколько раз меняла хозяев, постепенно приходя в негодность. В последнее время ею владел частный строительный девелопер, который задумал возвести на этом месте новое здание и принял решение о сносе заброшенного поместья. Время, необходимое для полного разрушения объекта, оценивается в несколько недель.

Усадьба, расположенная на обширной территории площадью почти семь гектаров, включала в себя пять спален и пять ванных комнат. Подвал в этом доме был укреплен и напоминал бункер, утверждали соседи. На территории также были оборудованы бассейн с зонами для отдыха и конюшня. С заднего двора можно было попасть к большому озеру. В то же время другая резиденция семьи бен Ладена, принадлежавшая Ибрагиму, третьему брату основателя «Аль-Каиды», уже третий год не может найти покупателя.

Ранее в Ленинградской области снесли дом, под которым нашли частную подземную тюрьму. Тяжелая техника полностью уничтожила дом, который был прикрытием для казематов. Само подземелье и вход в него засыпали грунтом.