Стала известна согласованная Конгрессом США сумма бюджета Сенатор Шумер: Конгресс США достиг договоренности по бюджету на сумму $1,66 трлн

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Конгресс США

Конгресс США достиг договоренностей о выделении средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, заявил лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер. По данным Reuters, сумма бюджета составит около $1,66 трлн.

Хорошая новость состоит в том, что конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей <...> о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу, — заявил Шумер.

Он отметил, что из-за прекращения финансирования уже 8 марта могла произойти приостановка работы ряда федеральных структур. По словам Шумера, палата представителей должна в ускоренном порядке принять и направить в сенат необходимые документы. После этого, как отметил политик, сенату снова потребуется двухпартийное сотрудничество, чтобы принять законопроекты до крайнего срока. Это позволит Вашингтону избежать шатдауна, заключил демократ.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о краткосрочном финансировании, что позволило в очередной раз избежать приостановки работы федерального правительства. Меру поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, против выступили 99. Инициатива продлевает временные лимиты финансирования до 8 и 22 марта в зависимости от ведомств. Это позволит законодателям завершить работу над формированием полноценного годового бюджета.