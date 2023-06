Стала известна причина смерти Унабомбера AP: Унабомбер Теодор Качинский покончил жизнь самоубийством

Фото: Lewis and Clark Sherriff Dept./Global Look Press

Тед Качинский

Американец Тед Качинский, более известный под псевдонимом Унабомбер, совершил самоубийство, передает Associated Press со ссылкой на четыре источника. 81-летний Качинский, у которого диагностировали терминальную стадию рака, был обнаружен в бессознательном состоянии в своей камере в тюремной клинике в Северной Каролине. Медики провели реанимационные мероприятия, затем перевезли мужчину в госпиталь, где 10 июня утром он ушел из жизни.

Качинский получил пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения в 1990-х за серию терактов против университетов и научных учреждений с использованием почтовых бомб. Он занимался этим более 10 лет. В результате действий Качинского погибли три человека и 23 были ранены. Его никнейм Унабомбер образован из слов University и Airlines, с добавлением слова bomber.

Качинский считал, что таким образом борется против технологического развития. В 1995 году он отправил ФБР свой манифест, состоящий из 35 тысяч слов и озаглавленный «Индустриальное общество и его будущее». Под угрозой продолжения терактов он потребовал, чтобы его работу опубликовали в The New York Times и The Washington Post. Газеты согласились на публикацию по совету руководства ФБР и Министерства юстиции США.

Эта публикация, а также помощь брата Теда Качинского и его жены Линды Патрик помогли раскрыть личность Унабомбера. После этого Качинский был арестован в своем доме в штате Монтана. Он признал вину и избежал смертной казни.

