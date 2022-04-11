Стала известна причина отказа США помогать Зеленскому

США переживают упадок своего политического влияния, а потому не в состоянии помочь украинскому президенту противостоять российской спецоперации. Такое мнение высказала в колонке для иранского издания Kayhan политолог Сэмане Экван. По его мнению, Вашингтон не смог справиться с ролью доминирующей силы в однополярном мире, которую взял на себя после завершения холодной войны. Это ослабило позиции США на международной арене, включая европейский континент.

Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать, — написала Экван.

Он атакже добавила, что высказывания властей США о том, что, не вмешиваясь в события на Украине, они не хотят конфронтации с Россией, являются просто попыткой утаить реальное положение вещей.

Ранее сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Нормативный акт предполагает расширение возможностей Соединённых Штатов по ускоренным поставкам Киеву вооружений. Теперь документ поступит в палату представителей. Если он будет одобрен, его направят на подпись президенту.

Документ был внесён в верхнюю палату ещё до начала спецоперации РФ на Украине парламентариями как демократической, так и республиканской партий. Если закон будет принят, он позволит президенту США обходить бюрократические препятствия, что ускорит доставку оружия.