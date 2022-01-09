Стала известна причина крупного пожара в Нью-Йорке

Неисправный электрообогреватель стал причиной крупного пожара, произошедшего в жилом доме в Нью-Йорке. Об этом сообщил шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро. Его слова приводит РИА Новости.

Этот пожар начался в квартире, в спальне из-за неисправного электрообогревателя. Это и стало причиной возгорания. Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию. Таким образом, мы имеем колоссальную потерю жизней, — рассказал Найгро.

Инцидент произошёл в районе Бронкс. В результате погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 пострадавших госпитализированы.

По данным СМИ, различные травмы от огня и дыма получили 63 человека, по меньшей мере 32 человека были госпитализированы с повреждениями, угрожающими жизни. Власти города назвали этот пожар крупнейшим за последний 30 лет.