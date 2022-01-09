Стала известна причина крупного пожара в Нью-Йорке
Причиной крупнейшего за 30 лет пожара в Нью-Йорке стал неисправный электрообогреватель
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:44, 10 января 2022
Фото: NBC New York
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Неисправный электрообогреватель стал причиной крупного пожара, произошедшего в жилом доме в Нью-Йорке. Об этом сообщил шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро. Его слова приводит РИА Новости.
Этот пожар начался в квартире, в спальне из-за неисправного электрообогревателя. Это и стало причиной возгорания. Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию. Таким образом, мы имеем колоссальную потерю жизней, — рассказал Найгро.
Инцидент произошёл в районе Бронкс. В результате погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 пострадавших госпитализированы.
По данным СМИ, различные травмы от огня и дыма получили 63 человека, по меньшей мере 32 человека были госпитализированы с повреждениями, угрожающими жизни. Власти города назвали этот пожар крупнейшим за последний 30 лет.