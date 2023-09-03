Стала известна причина гибели участника фестиваля Burning Man Участник фестиваля Burning Man захлебнулся в луже и погиб

Фото: twitter.com/AmoneyResists

Один из участников знаменитого фестиваля Burning Man погиб из-за непогоды. По предварительным данным, он захлебнулся в луже, передает Telegram-канал Mash.

Из-за сильных ливней в пустыне Блэк-Рок застряли более 70 тысяч человек. За сутки в пустыне, ставшей площадкой фестиваля, выпала двухмесячная норма осадков. Выбраться смогли лишь те, кто пришел на фестиваль пешком или на велосипеде, а также те, кто смог оплатить себе трансфер. В их числе американский диджей Diplo, а также комик Крис Рок.

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Ранее сообщалось, что бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда выложила на своей странице видео в сторис, как она ходит по грязи на фестивале Burning Man в США. Экс-супруга музыканта вместе еще с 70 тысячами человек застряла на мероприятии в Неваде, с которого невозможно выехать из-за ливней.

Матильда поделилась с подписчиками снимками в обтягивающем костюме и шубе посреди огромной массы грязи. Вместо видео с танцами она показала, как ходит по лужам в одних носках. И выложила таких же гостей фестиваля, которым приходится жертвовать красивыми нарядами в угоду стихии.