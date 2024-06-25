Стала известна позиция Минюста США по сделке с Ассанжем Минюст США ожидает, что Ассанжу вынесут приговор в день сделки

Фото: Jay Shaw Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Минюст США ожидает, что сделка с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем состоится 26 июня, следует из соответствующего документа. В этот же день ему должны вынести приговор, после чего он отправится в Австралию, передает РИА Новости.

Мы ожидаем, что подзащитный признает обвинение в заговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, связанной с национальной обороной США, — следует из письма министерства в суд.

Ранее в канцелярии премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе сообщили, что Ассанж будет приговорен более чем к пяти годам тюрьмы. В этот срок будет зачтено время, которое он уже провел в заключении на территории Великобритании. При этом разбирательство в США еще не закончено, а Ассанж сможет вернуться на родину по его окончании. Журналист признает себя виновным в сговоре с целью получения и распространения секретной информации в ходе заседания в суде на принадлежащем США острове Сайпан, которое запланировано на 26 июня.

Вместе с тем в WikiLeaks сообщили, что Ассанж был освобожден из британской тюрьмы «Белмарш» и покинул территорию страны. Организация опубликовала в соцсети Х видео, на котором, согласно сообщению, он садится в самолет, летящий в Австралию.

Супруга журналиста Стелла Ассанж подчеркнула, что основатель WikiLeaks окажется на свободе после подписания судьей договоренности между Ассанжем и Минюстом США. Это должно произойти во время слушаний в среду.