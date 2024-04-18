Стала известна позиция директора Meta по делу о призывах к терроризму в РФ Директор Meta Стоун не признал вину в публичных призывах к терроризму

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Директор по коммуникациям компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоун не согласился с предъявленными ему обвинениями в публичных призывах к терроризму, сообщила адвокат американца во Втором Западном окружном военном суде. По ее словам, доказательства не соответствуют обвинениям. Известно, что заседание прошло в заочном формате, журналистов допустили к слушанию, передает ТАСС.

С предъявленным обвинением категорически не согласна, представленные суду доказательства не соответствует предъявленному Стоуну обвинению, — заявила адвокат.

Процесс состоялся без Стоуна. Уточняется, что представителя гособвинения попросили скорректировать квалификацию предъявленного заключения, которое было «непонятно сформулировано».

Стоун обвиняется в преступлении, которое предусматривает статья УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Ему грозит наказание от штрафа до тюремного срока от пяти до семи лет. О начале слушаний по делу Стоуна стало известно 6 апреля.