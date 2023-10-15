Стала известна дата голосования за нового спикера палаты представителей США Голосование за нового спикера палаты представителей США назначено на 17 октября

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/ Global Look Press

Голосование за избрание нового спикера палаты представителей США состоится во вторник, 17 октября, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представительницы демократического меньшинства в палате Кэтрин Кларк. По ее словам, мероприятие назначено на полдень.

Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12:00, — заявила Кларк.

Также конгрессвумен призвала голосовать за кандидатуру лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса. Он уже боролся за этот пост во время предыдущей гонки с республиканцем Кевином Маккарти.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп отказался от визита в Капитолий для встречи с законодателями-республиканцами. Политик собирался обсудить с однопартийцами предстоящие выборы нового спикера палаты представителей конгресса, но поменял планы. Это был бы первый с 2021 года визит бывшего главы государства в конгресс. Трамп также решил не участвовать в форуме, на котором желающие баллотироваться на должность выдвигали свои кандидатуры.

Накануне стало известно, что лидер республиканского большинства в нижней палате Конгресса США Стивен Скалис отозвал свою кандидатуру на пост спикера. Он призвал республиканцев сплотиться и намекнул на присутствие среди них людей, преследующих «свои интересы».