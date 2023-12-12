Стала известна дата голосования по импичменту Байдена Палата представителей проголосует по резолюции об импичменте Байдена 14 декабря

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США проголосует по резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование с целью вынесения импичмента американскому президенту Джо Байдену, сообщило агентство Reuters со ссылкой на законодателя Лизу Маккейн. Она отметила, что дата назначена на четверг, 14 декабря.

Собеседник агентства подчеркнула, что спикер нижней палаты конгресса сделал соответствующее заявление на закрытом заседании членов палаты представителей от Республиканской партии. Перед голосованием резолюция должна быть рассмотрена комитетом по регламенту палаты представителей.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что импичмент президенту США Джо Байдену является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера. Ряд комитетов по юрисдикции проделывают огромный объем работы по поиску правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств», добавил Джонсон.

В начале ноября в палате представителей Конгресса США сообщили о скором решении по поводу процедуры импичмента Байдена. Контролирующие палату представителей республиканцы подозревают президента в коррупции и злоупотреблении служебным положением.