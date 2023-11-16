Стала известна цена билета на ужин с Си Цзиньпином в Сан-Франциско Билет за один стол с Си Цзиньпином на ужине в Сан-Франциско стоил $40 тысяч

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Пригласительный билет на деловой ужин с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско стоил предпринимателям $2 тысячи, пишет Newsweek. При этом, чтобы оказаться за одним столом с китайским лидером, нужно было заплатить $40 тысяч, добавило издание.

Отмечается, что за столом с председателем КНР сидели генеральный директор Apple Тим Кук, глава Blackstone Group Стивен Шварцман, основатель Bridgewater Associates Рэй Далио, гендиректор BlackRock Ларри Финк и президент Citadel Securities Пэн Чжао.

Среди других участников ужина, как отмечает издание, были генеральный директор Boeing Стэнли Дил, бывший декан Колумбийского университета Мерит Янов, гендиректор Gilead Sciences Дэниел О’Дэй и управляющий директор Fulgent Genetic Минг Се.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Си Цзиньпину на приветственном ужине в преддверии саммита АТЭС в Сан-Франциско подарили футболку местной баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз». Презент китайскому лидеру преподнес губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Си Цзиньпин в шутку спросил, будет ли он так же великолепен, если наденет джерси. В ответ американский чиновник назвал его MVP (Most Valuable Player, самый ценный игрок). Судя по реакции Си Цзиньпина, он остался доволен подарком американской стороны.