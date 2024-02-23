Стала известна цель визита главы МИД Польши в США Глава МИД Польши прибыл в США с требованием дать помощь Украине

Радислав Сикорский, глава МИД Польши, прибыл с рабочим визитом в США, чтобы убедить членов американского конгресса выделить Украине помощь, передает Bloomberg. Сикорский уточнил, что речь идет о конкретном человеке, который должен вынести на голосование новый пакет поддержки Киева.

Моей самой главной миссией является убеждение колеблющихся конгрессменов, по правде, одного человека — спикера палаты представителей — чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины, — заявил он.

Администрация президента США Джо Байдена требует от членов конгресса принять новый законопроект о выделении $60 млрд союзникам США, в том числе Украине. При этом инициативу уже утвердил сенат, большинство членов которого принадлежат демократическому крылу страны. Спикер палаты представителей Майк Джонсон утверждает, что администрация Белого дома не сможет заставить ее проголосовать «за» пакет помощи.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении договоренности о выделении Украине очередного транша по линии механизма расширенного кредитования. Соглашение на рабочем уровне предполагает выделение Киеву суммы в размере $880 млн. Представители МВФ отметили «положительную динамику уверенного роста», но признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается «крайне неопределенным».